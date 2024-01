Esta não foi a primeira vez que a seita foi investigada, nem a primeira que as investigações tiveram pouco alcance.

Os Meninos de Deus começaram em 1968, nos Estados Unidos. Os primeiros registros jornalísticos do movimento religioso no Brasil aconteceram em 1975. Três anos depois, dois repórteres fingiram ser um casal interessado em entrar para o grupo para tentar mostrar o que ocorria no "lar" a que tão poucos tinham acesso.

Clodomir Broxado e Mary Fontes, do programa Flávio Cavalcanti, na Rede Tupi, visitaram diversas vezes uma casa no Rio, até que ele sugeriu aos membros que cuidassem de Mary. Ela então passou uma semana no local e descreveu o que viu em texto publicado em 1978: chocou-se com a mistura de religião e sexo.

Os homens trocam de mulheres quando querem e estas não se opõem: geralmente há consentimento mútuo nessa troca. As mulheres se prostituem por quase nada e aceitam participar de 'programinhas', frequentam motéis e se prostituem para sustentar as colônias. Enfim, procuram atrair novos elementos através do sexo."

Além da prostituição, as notícias apontaram para problemas com a Receita Federal, com movimentações de dinheiro suspeitas para o exterior. Naquele mesmo ano, a Polícia Civil de Pernambuco abriu inquérito para apurar as ações do grupo.

Na época, detidos em um apartamento no Recife com materiais obscenos, os membros da seita confirmaram que 11% do dinheiro arrecadado no Brasil era encaminhado ao exterior, clandestinamente. O montante era enviado ao Rio, um funcionário da embaixada dos EUA no Brasil recebia e repassava ao "Pai David", apelido do fundador David Berg.

Nada disso foi suficiente para conter a atuação do grupo, que continuou existindo. Em 2004, mudou o nome para A Família Internacional, uma autointitulada "rede cristã online dedicada a disseminar a mensagem do amor de Deus, presente em quase 80 países".

No ano seguinte, outro escândalo envolveu os fundadores do grupo. Ricky Rodriguez, filho de Berg, matou uma de suas agressoras sexuais da infância, que era sua babá, e depois se suicidou, aos 29 anos. Ele disse que o próprio pai o molestou e o usou para ilustrar os livros do grupo.

"Foi quando muitos começaram a acordar", conta Alyssa.