'Parece gelatina': Vanessa Rozan testa blush que se adapta ao pH da pele

Um blush com toque gelado e mole como uma gelatina que viralizou nas redes sociais é o tema do episódio desta terça-feira (26/3) do Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa. A apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testa o Cooling Water Jelly Tint, da marca Milk Makeup. O produto ainda não está disponível no Brasil.

Itens de maquiagem com textura de geleia ou gelatina estão em alta no mercado da beleza, e o escolhido pela expert também faz parte de uma categoria nova: os produtos que se adaptam ao pH da pele de cada pessoa. "Quando comecei a me maquiar, não tinha nada disso", brinca Vanessa.

A palavra "cooling" no nome do blush indica que ele é refrescante e esfria a temperatura da pele. Um dos motivos pelos quais o produto viralizou é a sua secagem rápida e longa duração nas bochechas e lábios.