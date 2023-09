Fases da Lua trazem autoconhecimento, aproveite para usá-las como guia

No caso do Sol, temos as estações do ano como referência. Elas estão completamente relacionadas com os ciclos solares e com os signos. Afinal, cada estação tem início quando o Sol ingressa em um dos signos cardinais - Áries, Câncer, Libra e Capricórnio -, tem seu ápice durante a passagem do Sol por um dos signos fixos - Touro, Leão, Escorpião e Aquário - e tem seu período de transição durante o trânsito do Sol por um dos signos mutáveis - Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes.

O Sol sempre teve uma relação com tudo que é estável, já que todo dia nasce e se põe no mesmo lugar. Além disso, todo ano, na mesma época, ele se encontra no mesmo lugar, ou seja, em frente à mesma constelação e em frente ao mesmo signo.

A Lua

No caso da Lua, ela é mais instável. Cada dia nasce em um horário, mudando seu posicionamento celeste e até mesmo desaparecendo por três dias todos os meses, quando está na fase nova.