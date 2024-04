Resultados de Alphabet e Microsoft mostram que aposta em IA tem impulsionado crescimento

Os papéis da Microsoft avançaram quase 2% e adicionaram cerca de 54 bilhões de dólares ao valor de mercado da empresa.

Depois de investir bilhões de dólares em infraestrutura necessária para dar suporte às aplicações de IA, tanto a Alphabet quanto a Microsoft reportaram que o crescimento de suas receitas trimestrais estavam superando as expectativas, à medida que mais usuários recorriam a serviços como o assistente de IA Copilot e o chatbot Gemini.

Os serviços de IA foram responsáveis ​​por 7 pontos percentuais do salto de 31% na receita da plataforma de computação em nuvem Azure, da Microsoft, entre janeiro e março, de acordo com a diretora financeira da companhia, Amy Hood.

A executiva acrescentou que a demanda por IA no curto prazo foi um pouco maior do que a capacidade da empresa, o que freou o crescimento no trimestre, e destacou a necessidade de gastos para expandir sua infraestrutura.

No Google, a receita em nuvem aumentou cerca de 28%, com um forte crescimento no Google Workspace, onde a unidade da Alphabet oferece uma série de recursos de IA alimentados por seu grande modelo de linguagem Gemini.

Os resultados contrastaram com um aviso de gastos mais elevados e crescimento abaixo do esperado da gigante de mídia social Meta, cujas ações despencaram 10% na quinta-feira.