Esqueceu senha de desbloqueio do celular? Dá pra resolver, mas tem 'custo'

Para resetar a senha esquecida, você pode entrar no Find My Mobile (sistema de fabricante). Ao entrar com seus dados, basta fazer o desbloqueio remoto via computador. Atenção: é necessário que o celular esteja conectado à internet para esse método funcionar.

Motorola, Xiaomi e outros Android

O desbloqueio do celular só será possível resetando o sistema do smartphone. Para zerar as informações do aparelho, existem duas maneiras principais:

No computador

Acesse a Conta do Google;

Em seguida, vá na opção Encontre Meu Dispositivo;

Lá, clique em Limpar Dispositivo;

Configure seu smartphone a partir do padrão de fábrica.

Pelo próprio dispositivo: