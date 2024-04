Vendas de iPhones na China caem 19% no 1º tri

Por Liam Mo e Brenda Goh

PEQUIM (Reuters) - As vendas de smartphones da Apple na China caíram 19% no primeiro trimestre, o pior desempenho desde 2020, com a companhia norte-americana atingida por lançamentos de rivais como a Huawei no segmento premium, mostraram dados do mercado.

A participação da Apple no maior mercado de smartphones do mundo caiu para 15,7% no primeiro trimestre, de 19,7% um ano antes. Isso colocou a empresa dos EUA quase no mesmo patamar da Huawei, que viu as vendas de seus aparelhos aumentarem 70%, de acordo com a empresa de pesquisa Counterpoint.