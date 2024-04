Meta vai desfocar mensagens com nudez no Instagram

O recurso será ativado por padrão para usuários menores de 18 anos e a empresa notificará os adultos para incentivá-los a ativá-lo.

"Como as imagens são analisadas no próprio dispositivo, a proteção contra nudez também funcionará em bate-papos criptografados de ponta a ponta, nos quais a Meta não terá acesso a essas imagens, a menos que alguém decida denunciá-las para nós", disse a empresa.

Ao contrário dos aplicativos Messenger e WhatsApp, as mensagens diretas no Instagram não são criptografadas, mas a empresa disse que planeja implementar a criptografia no serviço.

A Meta também disse que está desenvolvendo tecnologia para ajudar a identificar contas que podem estar potencialmente envolvidas em golpes de extorsão e que está testando novas mensagens para usuários que podem ter interagido com tais contas.

Procuradores de 33 Estados dos EUA processaram a empresa em outubro, dizendo que ela enganou repetidamente o público sobre os riscos em suas plataformas.

Na Europa, a Comissão Europeia tem buscado informações sobre como a Meta protege as crianças de conteúdo ilegal e prejudicial.