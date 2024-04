OpenAI usará conteúdo do Financial Times para treinar modelos de IA em novo acordo de mídia

(Reuters) - O Financial Times assinou um acordo com a OpenAI a fim de licenciar seu conteúdo para o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial e permitir que o ChatGPT responda a consultas com resumos atribuíveis ao jornal, no mais recente acordo de mídia para a startup apoiada pela Microsoft.

Os termos financeiros do acordo, anunciado nesta segunda-feira, não foram divulgados. A negociação segue acordos semelhantes feitos pela OpenAI nos últimos meses com a Associated Press, a editora Axel Springer, o jornal francês Le Monde e a espanhola Prisa Media.

O mais recente acordo ajudará a startup a aprimorar o chatbot ChatGPT com conteúdo arquivado do FT, e as empresas trabalharão juntas para desenvolver novos produtos e recursos de IA para os leitores do jornal, disseram o veículo e a OpenAI em um comunicado.