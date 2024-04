Amazon vê oportunidades de redução de custos em rede logística, diz presidente

(Reuters) - O presidente-executivo da Amazon.com, Andy Jassy, disse que a empresa vê oportunidade de reduzir custos em sua rede logística, depois de cortar pessoal em várias divisões nos últimos meses.

"Ao olharmos para 2024 (e além), ainda não terminamos de reduzir nosso custo de atendimento. Desafiamos todas as crenças mais arraigadas em nossa rede logística, reavaliamos cada parte dela e descobrimos várias áreas em que acreditamos que podemos reduzir ainda mais os custos e, ao mesmo tempo, entregar mais rápido para os clientes", disse Jassy em uma carta aos acionistas nesta quinta-feira.

As ações da Amazon, que também é a maior provedora de serviços de computação em nuvem do mundo, caíram cerca de 1% nas negociações do pré-mercado.