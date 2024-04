Samsung sinaliza alta de 10 vezes no lucro do 1º tri com recuperação de preços dos chips

A perspectiva de alta para a demanda por chips de memória, incluindo a explosão do apetite por microprocessadores de memória de alta largura de banda (HBM) usada em chipsets de IA, impulsionou um aumento de 34% nas ações da Samsung nos últimos 12 meses, superando o ganho de 10% do mercado mais amplo.

No entanto, o desempenho foi inferior ao da rival SK Hynix, cujas ações subiram 122% durante o mesmo período, em parte devido à entrada relativamente tardia da companhia no segmento.

Os analistas esperam que a Samsung recupere o atraso gradualmente, já que planeja iniciar as remessas de seus chips HBM mais recentes e mais potentes no terceiro trimestre.

"A Samsung está trabalhando duro no HBM, mas nada é visível ainda... Em comparação com os concorrentes, as ações da Samsung tiveram um desempenho inferior devido ao HBM", disse Kim Roko, analista da Hana Securities.

"Pode ser difícil aumentar a participação no mercado com o HBM3E de 8 camadas que está sendo lançado atualmente, mas nenhuma empresa ainda recebeu aprovação para a versão de 12 camadas esperada para o final do ano. Acho que a Samsung pode passar adiante o que não foi capaz de fazer e vencer com produtos mais avançados."

O terremoto de 7,2 graus de magnitude que atingiu Taiwan na quarta-feira provavelmente restringirá o fornecimento de semicondutores, e os analistas disseram que a Samsung e a SK Hynix podem aumentar os preços dos chips de memória em uma margem mais acentuada do que o planejado anteriormente, potencialmente impulsionando o lucro do segundo trimestre.