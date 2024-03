ONU adota primeira resolução global sobre inteligência artificial

"Estamos navegando em águas agitadas com a tecnologia em rápida mudança, o que significa que é mais importante do que nunca navegar à luz de nossos valores", disse uma das autoridades, descrevendo a resolução como o "primeiro documento de consenso verdadeiramente global sobre IA".

A resolução é a mais recente de uma série de iniciativas -- poucas das quais têm força de lei -- de governos de todo o mundo para moldar o desenvolvimento da IA, em meio a temores de que ela possa ser usada para desorganizar processos democráticos, turbinar fraudes ou levar a perdas dramáticas de empregos, entre outros danos.

"Design, desenvolvimento, implantação e uso impróprios ou maliciosos de sistemas de inteligência artificial... apresentam riscos que podem... prejudicar a proteção, a promoção e o gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais", diz a medida.

Perguntados se os negociadores enfrentaram resistência da Rússia ou da China, Estados-membros da ONU que também votaram a favor do documento, as autoridades admitiram que houve "muitas conversas acaloradas... mas nos engajamos ativamente com a China, a Rússia, Cuba e outros países que muitas vezes não concordam conosco".

"Acreditamos que a resolução atinge o equilíbrio adequado entre promover o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, continuar a proteger os direitos humanos", disse uma das autoridades, que falou sob condição de anonimato.

Em novembro, EUA, Reino Unido e mais de uma dúzia de outros países revelaram o primeiro acordo internacional detalhado sobre como manter a inteligência artificial protegida contra agentes desonestos, pressionando as empresas a criar sistemas de IA que sejam "seguros por design".