Ações da Micron atingem máxima com demanda por IA fortalecendo previsão de receita

A empresa disse na quarta-feira que seus chips de memória HBM, que se referem a semicondutores ultrarrápidos usados no desenvolvimento de aplicativos de IA, estavam esgotados para 2024. A maior parte de seu suprimento para 2025 também foi alocada, acrescentou.

"A memória é uma das principais beneficiárias da adoção da IA e esperamos uma recuperação em forma de V no setor, com receitas que devem crescer 55% em 2024 e 35% em 2025", disse Mark Haefele, diretor de investimentos da UBS Global Wealth Management.

A Micron, uma das duas fornecedoras de chips HBM para a Nvidia, junto da SK Hynix, deve acrescentar quase 16 bilhões de dólares ao seu valor de mercado, com base no preço de suas ações de 110,92 dólares.

Na quarta-feira, antes dos resultados, a Micron estava sendo negociada a cerca de 24 vezes suas estimativas de lucros futuros para 12 meses, em comparação com 14,53 da rival menor Western Digital.

As ações da Micron subiram mais de 60% nos últimos 12 meses, impulsionadas pela confiança dos investidores de que a empresa aumentará sua participação no mercado HBM neste ano e no próximo.

O diretor de negócios da Micron, Sumit Sadana, disse à Reuters na quarta-feira que a empresa havia assinado novos clientes para seus produtos HBM que ainda não haviam sido anunciados.