SpaceX planeja vender satélites com laser comercialmente

WASHINGTON (Reuters) - A SpaceX começou a vender satélites com lasers, utilizados ​​para comunicações rápidas no espaço, para outras empresas de satélites, afirmou a presidente da companhia, Gwynne Shotwell, em uma conferência nesta terça-feira.

Os milhares de satélites Starlink da SpaceX em órbita baixa terrestre usam conexões a laser entre satélites para transmitir dados entre si no espaço à velocidade da luz, permitindo que a rede ofereça uma cobertura de internet mais ampla ao redor do mundo com menos estações terrestres.

Shotwell, em um painel na conferência da indústria de satélites em Washington, nos Estados Unidos, disse que a SpaceX, como fornecedora, venderá essa tecnologia para outras empresas. "Vamos implementar isso", disse Shotwell.