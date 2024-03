Meta deve receber primeiras remessas dos novos chips da Nvidia este ano

NOVA YORK (Reuters) - A Meta, dona do Facebook espera receber as primeiras remessas do novo chip carro-chefe de inteligência artificial da Nvidia ainda este ano, disse um porta-voz da Meta à Reuters.

A Nvidia, que fabrica os chips de unidade de processamento gráfico (GPU) necessários para alimentar a maioria dos trabalhos de inteligência artificial de ponta, anunciou o novo chip B200 "Blackwell" em sua conferência anual de desenvolvedores na segunda-feira.

A fabricante de chips afirmou que o B200 é 30 vezes mais rápido em tarefas como fornecer respostas de chatbots, embora não tenha dado detalhes específicos sobre seu desempenho ao processar grandes quantidades de dados para treinar esses chatbots -- o tipo de trabalho que tem impulsionado a maior parte das vendas da Nvidia.