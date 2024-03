Usuários do ChatGPT terão acesso ao conteúdo noticioso do Le Monde e Prisa Media

(Reuters) - Os usuários do ChatGPT terão acesso ao conteúdo de notícias em francês e espanhol do Le Monde e Prisa Media, anunciou a OpenAI, apoiada pela Microsoft, nesta quarta-feira, ao divulgar sua parceria com os veículos de mídia.

O conteúdo também será usado para treinar modelos de inteligência artificial generativa, afirmou, em meio à crescente popularidade da tecnologia e sua influência em diversos setores.

"Nossa parceria com a OpenAI é um movimento estratégico para garantir a disseminação de informações confiáveis aos usuários de IA, protegendo nossa integridade jornalística e fluxos de receita no processo", disse o presidente-executivo do Le Monde, Louis Dreyfus.