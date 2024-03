Startup de IA Cerebras lança novo processador

Os chips de IA da Cerebras pretendem competir com microprocessadores da Nvidia que são amplamente usados por companhias como a OpenAI, criadora do ChatGPT. Ao colocar juntos milhares de componentes que trabalham em conjunto para processarem as informações de modelos de IA, a Cerebras apostou que seu chip de aproximadamente 30 centímetros de largura pode superar os microprocessadores em clusters da Nvidia.

"O maior chip que fizemos foi o de nossa primeira geração. As pessoas disseram que não conseguiríamos fazê-lo", disse o presidente-executivo da Cerebras, Andrew Feldman, a jornalistas na terça-feira. "Dezoito meses depois, nós o fizemos em sete nanômetros. Dezoito meses após isso, anunciamos cinco nanômetros. Esse é o maior em mais de três trilhões e meio de transistores."

O consumo de energia é um problema crítico para o processamento de IA. O chip de terceira geração da Cerebras usa a mesma quantidade de energia que versões anteriores, mas obtém produz um desempenho superior. A Cerebras não vende os chips por si só, mas afirma que os sistemas construídos em torno deles são um método mais eficiente de se criar aplicativos de IA, um processo chamado de treinamento.

