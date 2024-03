Espanha proíbe Worldcoin temporariamente

A Worldcoin não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a medida da Espanha. A empresa já havia dito anteriormente que os dados biométricos são excluídos ou armazenados de forma criptografada e que está "comprometida" em trabalhar com os órgãos reguladores.

O órgão regulador espanhol disse que o processamento de dados biométricos, que tem proteção especial de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês) da União Europeia, "implica altos riscos para os direitos das pessoas, levando em conta sua natureza sensível".

Em um comunicado, o órgão regulador afirmou que medidas urgentes proibindo temporariamente as atividades da Worldcoin eram justificadas "para evitar danos potencialmente irreparáveis", acrescentando que não agir privaria as pessoas da proteção a que têm direito.

A autoridade de dados do país vizinho, Portugal, disse que estava em contato com sua contraparte no Estado alemão da Baviera enquanto analisa se o processamento de dados da Worldcoin está em conformidade com o GDPR e disse que está falando com as empresas envolvidas no projeto.

Mais de 4 milhões de pessoas em 120 países se inscreveram para ter suas íris escaneadas pelos dispositivos "orb" da Worldcoin, de acordo com seu site. Mas o projeto atraiu críticas de ativistas da privacidade, da Argentina à Alemanha, sobre a coleta, o armazenamento e o uso de dados pessoais.

Altman diz que a ID fornecida pela empresa permitirá que os usuários, entre outras coisas, provem online que são humanos, especialmente em um mundo futuro dominado pela inteligência artificial.