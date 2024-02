Tribunal russo ordena prisão à revelia de porta-voz da Meta

O Ministério do Interior da Rússia abriu uma investigação criminal sobre Stone no final do ano passado, sem divulgar acusações específicas.

O Tribunal Distrital de Basmanny, em Moscou, disse na segunda-feira que Stone foi acusado de ?promoção de atividades terroristas, apelos públicos a atividades terroristas, justificativa pública de terrorismo ou propaganda de terrorismo e apelos públicos a atividades extremistas?.

O tribunal também disse que Stone foi colocado em listas de procurados tanto na Rússia como internacionalmente.