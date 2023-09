Meta revela Ray-Bans com transmissão via Facebook e assistente de IA

“Uma grande parte desta inovação consiste em garantir que estas tecnologias sejam acessíveis a todos”, disse Zuckerberg, acrescentando que criar novos produtos inovadores e acessíveis a todos é “realmente importante”.

A Meta criou o assistente, chamado Meta AI, usando um modelo personalizado baseado no poderoso modelo de linguagem grande Llama 2 que a empresa lançou para uso comercial público em julho. O chatbot terá acesso a informações em tempo real por meio de uma parceria com o mecanismo de busca Bing da Microsoft, disse Zuckerberg.

A empresa também está construindo uma plataforma que desenvolvedores e pessoas comuns podem usar para criar seus próprios bots de IA personalizados, que terão perfis no Instagram e no Facebook e eventualmente aparecerão como avatares no metaverso, disse ele.

Para demonstrar as capacidades da ferramenta, a Meta criou um conjunto de 28 chatbots com personalidades diferentes, estilizados com vozes de celebridades como Charli D'Amelio, Snoop Dogg e Tom Brady, de acordo com uma postagem no blog da empresa.

A estrela do futebol feminino Sam Kerr, por exemplo, serviu de inspiração para Sally, um bot descrito pela Meta como uma “amiga de espírito livre que lhe dirá quando respirar fundo”.

Zuckerberg disse nesta quarta que os jogos em nuvem do Xbox chegarão ao Quest em dezembro.