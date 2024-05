Smartwatches são confiáveis para monitorar saúde? Depende de como você usa

Mas a tecnologia também funciona diferente no relógio e na oximetria compacta (aquela comprada na farmácia), Nessa última, o aparelho observa com uma luz a coloração do sangue que chega na ponta do dedo, enquanto o relógio utiliza o mesmo princípio no pulso.

O dedo é mais vascularizado e, por isso, ele é mais indicado para o acompanhamento. No entanto, como a tecnologia dos relógios é eficaz, ela também funciona bem no pulso.

Pressão arterial

Uma funcionalidade recente na tecnologia de smartwatches promete aferir a pressão com o auxílio do relógio. Ele precisa ser utilizado com um equipamento complementar — que faz a pressão no braço. No entanto, não substitui a leitura feita por um equipamento profissional.

O recurso deve ser usado apenas para avaliar padrões rotineiros e não é válido como medida específica pontual. Além disso, a pressão arterial precisa ser medida por uma pessoa que tenha habilidade para isso, porque é um ponto delicado e muito importante do diagnóstico e tratamento médico.

Estresse e ansiedade

Nesse caso, o parâmetro principal utilizado pelos relógios é a frequência cardíaca, que avalia variações ou irregularidades no padrão; por exemplo, batimentos muito rápidos sem atividade física podem indicar condições relacionadas a ansiedade ou estresse.