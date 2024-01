Prazer para todos: estes sex toys funcionam em sincronia e até como bateria

Masturbador (esq.) e vibrador (dir.) funcionam em sincronia Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Oh: para pessoas com vagina

O aparelho tem diferentes modos de intensidade, que vibram a partir de ondas sonoras. Ao conectar com o aplicativo para celular, ele consegue ainda vibrar conforme o ritmo das músicas tocadas no telefone, explicou o brasileiro Thiago Pires, porta-voz da empresa.

Versão branca do vibrador Oh, da empresa Ohdoki Imagem: Bruna Souza Cruz

O modelo começará a ser vendido até o meio do ano nos Estados Unidos por US$ 149. Não há previsão para a venda dele no Brasil —mas isso não está descartado, segundo Pires.