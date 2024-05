Google contesta processo de US$17 bi no Reino Unido sobre tecnologia de anúncios

O Google, no entanto, disse que o caso era incoerente e não explicava como a suposta conduta anticompetitiva havia supostamente causado prejuízos aos editores.

A empresa "rejeita veementemente as alegações subjacentes contra ela", disseram seus advogados em documentos judiciais para o caso no Tribunal de Apelação da Concorrência. "O impacto do Google no setor de tecnologia de anúncios tem sido extremamente pró-competitivo."

(Por Sam Tobin)