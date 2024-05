Amazon entra em redes 5G após acordo com Telefónica na Alemanha

Por Supantha Mukherjee

ESTOCOLMO (Reuters) - A unidade alemã da Telefónica transferirá 1 milhão de clientes 5G para as centrais de processamento de dados da Amazon Web Services (AWS) neste mês, disseram executivos da empresa à Reuters, em uma iniciativa ousada da companhia dos EUA para entrar no mercado global de telecomunicações.

Embora algumas redes de telefonia tenham transferido operações de tecnologia da informação e outras atividades não essenciais para nuvens públicas, a iniciativa da subsidiária alemã do grupo espanhol é a primeira no mundo em que uma operadora móvel tradicional transfere sua rede principal para uma infraestrutura do tipo.