Uber lança assinatura com cashback de 10% e recompensa por atraso

Estamos muito empolgados com o lançamento do Uber One no Brasil. Esse é um passo importante rumo a uma experiência mais completa para nossos usuários, que terão acesso a novas vantagens pagando ainda menos por um programa de assinaturas. Esperamos que o Uber One estimule nossos usuários a experimentarem como a Uber pode tornar seu dia a dia mais fácil, seja com viagens em carros mais confortáveis ou em pedidos de mercado, farmácias, pet shops ou as outras inúmeras lojas disponíveis na seção Mercado do nosso app Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil