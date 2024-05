Rei Charles brinca que deixaram que ele saísse da jaula

Seu sobrinho Peter Phillips havia dito anteriormente em uma entrevista à televisão que seu tio estava frustrado pelo ritmo da recuperação.

A visita foi o segundo compromisso do rei em dois dias, após sediar a primeira festa anual ao ar livre do Palácio de Buckingham na quarta-feira. No entanto, esses compromissos impediram que pudesse ver o filho mais jovem, o príncipe Harry, que fez uma rara viagem ao Reino Unido nesta semana de sua casa na Califórnia.

Um porta-voz de Harry afirmou que um encontro entre Charles e o filho que se afastou da família “não seria possível por causa da agenda cheia da sua majestade”.

