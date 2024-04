Processo do príncipe Harry contra tabloides de Murdoch seguirá como planejado

LONDRES (Reuters) - Um processo de privacidade do príncipe Harry evitou um grande atraso depois que a Alta Corte de Londres rejeitou pedido de editora dos jornais britânicos de grande circulação de propriedade de Rupert Murdoch que poderia ter paralisado os procedimentos por dois anos.

No total, 42 pessoas estão processando o News Group Newspapers (NGN), editora do Sun e do extinto News of the World, por alegações de que seus jornalistas, ou detetives particulares por eles contratados, estiveram envolvidos em atividades ilegais e na invasão de privacidade.

Um julgamento com foco em algumas dessas alegações, possivelmente incluindo a de Harry, deve começar na Alta Corte de Londres em janeiro do próximo ano, mas na quarta-feira o NGN solicitou uma decisão prévia sobre se alguns dos processos haviam sido iniciados fora do prazo de seis anos para ação legal.