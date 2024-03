"The Crown" lidera indicações ao prêmio Bafta de televisão

“Demônio 79”, o último episódio da sexta temporada da série “Black Mirror”, recebeu sete indicações, incluindo atriz principal para Anjana Vasan. Ela interpreta uma vendedora que precisa cometer três assassinatos para impedir que o mundo acabe.

O drama criminal “Happy Valley” teve seis indicações, uma delas para a sua estrela, Sarah Lancashire, como atriz principal. Outras indicadas nessa categoria incluem Helena Bonham Carter, pela minissérie biográfica “Nolly”, e Bella Ramsey, pela adaptação do video-game pós-apocalíptico “The Last of Us”.

Essa série e o drama “Sucession”, sobre uma dinastia da mídia, receberam cinco indicações cada uma, inclusive na categoria internacional, na qual terão a concorrência do drama culinário “O Urso” e da minissérie “Treta”, entre outras séries.

Mais de 100 programas estão indicados e 17 dos 44 concorrentes em categorias de atuação receberam sua primeira nomeação para o prêmio Bafta, que ocorre em 12 de maio.

“Estou contente por ver tantos indicados pela primeira vez, tanto talento novo e emergente e tantos projetos de estreia sendo reconhecidos”, disse a presidente do Bafta, Sara Putt, em um comunicado.

"Esperamos que nossos prêmios possam ter um papel positivo para reforçar o valor de nutrir novos talentos e ideias, e também segurar um espelho para as desigualdades teimosas da indústria”, acrescentou, mencionando que diretoras mulheres ainda “estão significativamente em menor número” do que os homens nas inscrições para o prêmio.