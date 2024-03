'Rust': armeira é condenada por homicídio culposo após morte em set

Bowles disse repetidas vezes que o responsável pelos acessórios, Seth Kenney, que não foi indiciado, foi a fonte das munições verdadeiras. Ele disse que Kenney, consultor de armas em filmes como "Man Down: O Terror da Guerra" e fornecedor de adereços em "The Walking Dead", não foi revistado até um mês depois do disparo, permitindo que ele potencialmente se livrasse de evidências no seu escritório em Albuquerque.

Meia dúzia de membros da equipe de "Rust"? chamados pelos procuradores deram depoimento de que reuniões de segurança foram puladas e que Gutierrez às vezes não checava se as armas estavam carregadas e que Baldwin quebrou regras básicas de segurança de armas de fogo.

(Reportagem de Andrew Hay)