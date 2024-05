Eduardo Paes diz estar aberto a negociar datas de show de Bruno Mars no Rio: 'Depois das eleições'

Eduardo Paes revelou que está disposto a conversar com a Live Nation para resolver o impasse sobre os shows de Bruno Mars. Na manhã dessa quinta-feira, 9, o prefeito do Rio de Janeiro disse que não havia autorizado a realização de nenhum show na cidade nas datas previamente anunciadas por conta das eleições municipais, marcadas para o dia 6 de outubro.

O prefeito disse que ficou revoltado quando descobriu que umas das apresentações do cantor americano na cidade já havia sido vendida e estava com os ingressos esgotados. "É sério que o cara anuncia um show gigante sem ter o ok da prefeitura? Ninguém do município autorizou isso? Não! Ao contrário. Neguei pessoalmente quando anunciaram. Tenho até print da conversa", disse em entrevista cedida ao Gshow.

"Caras de pau mesmo. Quando eu vi na terça, 7, já tinham vendido. A gota d'água foi quando anunciaram mais um show no dia 5. Estavam querendo criar fato consumado. Abuso total. O próprio TRE vai se manifestar", completou ele.

Apesar da confusão, o prefeito se mostrou disposto a arranjar uma nova data para a apresentação de Mars na Cidade Maravilhosa. "Depois das eleições. Antes, tem o Rock in Rio. O cara vai ficar uns 15 dias no Brasil". Segundo ele, ainda nesta quinta-feira, 9, às 18h, haverá uma reunião com a produtora do evento para resolver o impasse.

Em suas redes sociais, Paes também falou sobre o caso: "Aqui tem respeito aos cidadãos e ao processo eleitoral. E tem comando também. Não é terra de ninguém. Tenho certeza que o Bruno Mars virá ao Rio para a alegria de sus muitos fãs. Só que na data oportuna".

Bruno Mars realizará uma série de shows no Brasil em outubro, nas cidades de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. A apresentação do artista em solo carioca estava marcada para o dia 4 de outubro e os ingressos chegaram inclusive a se esgotar. Por isso, um novo show foi divulgado, com data marcada para o dia 5 de outubro. As pré-vendas das entradas desse segundo evento já começariam nessa quinta-feira, 9, mas com o veto do prefeito, elas foram adiadas, sem nova data prevista.