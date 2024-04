Belo detalha crise no casamento com Gracyanne, mas dá pista: 'Onde há amor, há esperança'

Belo abordou mais detalhes da sua separação de Gracyanne Barbosa durante sua participação no programa Domingão com Huck deste domingo, 28. O cantor mencionou que o processo de divórcio teve início no final de 2023, após 16 anos de relacionamento com a musa fitness. Durante a conversa com o apresentador Luciano Huck, Belo expressou que ainda existe a possibilidade de uma reconciliação entre eles.

"Não foi uma semana tão boa... Sempre estou me reerguendo, mesmo nos momentos tristes, ruins da minha vida. Estou passando por um momento que obviamente não é bom", comentou Belo. Ele acrescentou: "Mas já venho num processo desde o fim do ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de uma história de 14 anos."

Gracyanne Barbosa e Belo anunciaram o término de seu casamento no dia 18 deste mês. Apesar da separação, Gracyanne esclareceu que a causa do divórcio não foi a falta de amor, mas sim a falta de cuidado mútuo entre o casal. A atleta continua morando na residência que dividia com Belo, enquanto o cantor se mudou para outro imóvel.

No Instagram, Gracyanne compartilhou uma mensagem de encorajamento: "Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar". Em outro post, ela expressou otimismo sobre o relacionamento: "Onde existe amor, existe chance".

A notícia do término foi acompanhada de rumores envolvendo o personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como ex-affair de Gracyanne. Oliveira se manifestou no sábado, 20, admitindo ter se envolvido com a influenciadora entre fevereiro e agosto do ano anterior, mas afirmou que acreditava que ela já estava divorciada na época.