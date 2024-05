RS: Em live, Scooby é surpreendido com pergunta sobre Luana Piovani

O ex-BBB e surfista atende ao pedido. "Galera, ajuda o parceiro aqui com um pix para comprar o motor."

Na sequência, o homem surpreende Scooby com uma pergunta sobre Luana. "Saudade da Luana Piovani, não?".

Scooby rebateu o homem, rindo. "Eu não."

Críticas

Recentemente, Luana Piovani rebateu as críticas que recebeu após Pedro Scooby ajudar no resgate de pessoas em situação crítica no Rio Grande do Sul.

Pessoas atacaram Luana Piovani nas redes sociais. A atriz compartilhou um print que mostra alguns dos comentários: "Esperando você falar mal do ex agora! Porque quando ele faz um 'a' você fala, mas quando faz o bem, cala, né? Cômodo demais", disse uma usuária do Instagram.