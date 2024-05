Lizi perde a paciência com Baronesa e vileiros pedem briga: 'Sem culhão'

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

A Grande Conquista: Quem você quer que vá para a Mansão? Andreia de Andrade Edu Moraes/RECORD Bifão Antonio Chahestian/RECORD Brenno Pavarini Edu Moraes/RECORD Brunna Bernardy Record/Edu Moraes Cátia Paganote Record/Edu Moraes Charles Daves Record/Edu Moraes Claudia Baronesa Record/Edu Moraes Clevinho Santana Record/Antonio Chahestian Edlaine Barbosa Record/Antonio Chahestian Fellipe Villas Record/Antonio Chahestian Fernando Sampaio Record/Edu Moraes Gabriela Rossi Record/Antonio Chahestian Guipa Record/Edu Moraes Heitor Ximenis Record/Edu Moraes Hideo Record/Antonio Chahestian Jaline Araujo Record/Edu Moraes Jey Jey Reprodução/Playplus João Pinto Record/Edu Moraes Lippe Rodrigues Record/Antonio Chahestian Lizi Gutierrez Record/Antonio Chahestian Lucas de Albú Record/Antonio Chahestian Manoelzinho Record/Edu Moraes Maysa Reis Record/Edu Moraes MC Mari Record/Edu Moraes Taty Pink Record/Antonio Chahestian Thiago Cirillo Record/Antonio Chahestian Thiago Luz Record/Antonio Chahestian Vinigram Record/Antonio Chahestian Will Rambo Record/Edu Moraes Ysani Reprodução/Instagram