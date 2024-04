Filho de Elizabeth Hurley é criticado por explorar a mãe em cenas sensuais

Já no trailer, Elizabeth aparece em uma pegação intensa com a atriz Pear Chiravara. Mas a famosa, de 58 anos, reforçou que trabalhar com o filho foi "libertador". "Tê-lo lá significava que eu me sentia segura e cuidada", garantiu ela em uma entrevista para o "Acess Hollywood".

O thriller erótico conta a história de uma jovem, vivida por Georgia Lock, que tenta descobrir o mistério em torno da morte da melhor amiga, enquanto "se vê atraída para um mundo de sedução, duplicidade e traição."

Mas, para a mídia especializada, a história é "cafona" e Damian expõe a mãe com looks decotados para tentar esconder seus defeitos. "Damian parece pensar que desfilar sua mãe com vestidos decotados e fazê-la simular sexo oral com uma outra atriz é o suficiente. Você não pode escapar da sensação de que o enredo é um absurdo criado para levar de um momento exagerado para o outro", escreveu o jornalista Mike McGranaghan, do The Aisle Seat.