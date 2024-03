Atriz diz se sentir 'segura'em filmar cenas quentes dirigidas pelo filho

Elizabeth Hurley, 58, revelou que ter o filho, Damian, 21, por trás das câmeras a ajudou a fazer cenas de sexo.

O que aconteceu

A atriz da sequência de comédia dos anos 1990, "Austin Powers" e "Gossip Girl", contou que fazer cenas de sexo de seu novo filme "Strictly Confidential", foram mais fáceis com o filho no set. O longa, com estreia ainda em 2024, é dirigido e escrito pelo filho da atriz.

Já no trailer da produção, Elizabeth encena uma pegação intensa com a atriz Pear Chiravara. "Tê-lo lá significava que eu me sentia segura e cuidada", falou em uma entrevista para o "Acess Hollywood".