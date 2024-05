Anitta posa em fotos sensuais no Rio de Janeiro: 'Cria de favela'

Nos comentários, os seguidores, entre fãs e famosos, elogiaram a cantora. "A maior", disse Letícia Colin. "Quente, mamãe", afirmou Pabllo Vittar. "Sabemos que quando ela sobe numa moto, vem coisa grande por aí", destacou um fã. "Imagine que você está andando na calçada e vê a Anitta passar. Eu desmaiaria", brincou outro fã.

Nesta quarta-feira (8), a cantora andou de moto em favela do Rio de Janeiro. A cantora apareceu na carona de um motociclista em uma favela do Rio. Anitta usava capacete e vestia a roupa verde e amarela. Além disso, ela andou pelas ruas do local. As imagens foram compartilhadas em seu Instagram.

Além da favela, a cantora também aproveitou o dia de sol na praia. A carioca usava também um biquíni nas cores verde e amarela e gravava stories no Instagram em uma praia deserta.