Albú diz que puxaria Any para Zona de Risco e ela critica: 'Desmascarado'

Albú também disse que confia apenas em Guipa, Lizi e Vini na Mansão. "Mas entendo que as coisas podem mudar", afirmou.

Guipa alertou o Conquisteiro em relação àss prioridades dentro do jogo. "Está chegando um momento que, por mais que as pessoas não queiram falar de grupo, existe uma aliança entre duas pessoas que vai fortalecê-las no decorrer do jogo. Todas as pessoas batem na tecla que jogam de forma individual, mas sempre têm sua prioridade na hora de um embate".

Para Dona Geni e Cel, Any disse que a "máscara" de Albú caiu durante a formação da Zona de Risco. "Ontem ele foi desmascarado na hora da votação", disse.

Ainda pela manhã, Catia disse para Guipa tomar cuidado com quem ele conversa na Mansão.

