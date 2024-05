Ju Nogueira e Selfie alfinetam participantes na 3ª Zona de Risco: 'Planta'

Acompanhando o retorno do trio da Prova da Virada, Nogueira ainda declarou: "Hadad não sabe ter fair play, já está pistola... agora esperou, parabéns, que bom que pensou nisso [depois de deixar Cel passar na frente com a vitória da dinâmica]".

Por fim, os apresentadores apontaram suas expectativas sobre quem seria eliminado. Ju Nogueira disse que esperava que de Albú fosse eliminado: "Ele é planta, acho que não entrega muito". Por outro lado, Selfie apostou que Vinigram será eliminado pelos fãs de Edlaine e Kaio.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem você quer que fique na 3ª Zona de Risco? Hadad Antonio Chahestian/RECORD e Edu Moraes/RECORD Lucas de Albú Record/Antonio Chahestian Vinigram Record/Antonio Chahestian

