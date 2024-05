Paolla Oliveira cita vídeo com uso da sua imagem na internet: 'Não era eu'

Paolla Oliveira, 42, que está no elenco de "Justiça" (Globoplay), contou sobre um vídeo em que usaram a sua imagem. A atriz contou que não era ela e foi atrás de um advogado.

O que aconteceu

Questionada se sofreu algum tipo de injustiça, a atriz citou casos na internet. "A gente é injustiçado o tempo todo. Por exemplo: a internet é uma terra sem lei", disse ela, em entrevista ao jornal Extra.

Em seguida, ela contou sobre o vídeo falso em que usaram a imagem dela. "Dia desses, eu me deparei com um vídeo em que tinha uma boca falando em cima da minha imagem, não era eu. Fui atrás de um advogado e soube que não existe nada que imponha limite nisso, entende? Como se faz justiça com quem comete esse crime que aparentemente não existe?".