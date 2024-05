Look milionário de Bruna Marquezine no MET Gala tem inspiração na infância

As joias, no entanto, foram o que mais chamou atenção nas redes sociais — por serem avaliadas em mais de R$ 4,5 milhões. A brasileira optou por colocar três brincos e dois anéis da marca Tiffany & Co. Os brincos são produzidos com platina, ouro amarelo de 18 quilates e diamantes, enquanto os anéis são de ouro branco com diamantes e platina com diamantes, segundo a Quem.

Sapatos da Giuseppe Zanotti completam o look de Bruna Marquezine, a estrela de "Besouro Asul". A grife italiana de luxo já foi usada por nomes, como Kate Moss e Taylor Swift.

Look de Bruna Marquezine no MET Gala tem inspiração na infância Imagem: Reprodução/Instagram