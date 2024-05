Marquezine, transparência e mais: veja o look dos famosos no MET Gala 2024

O MET Gala 2024 reúne diferentes celebridades no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, na noite desta segunda-feira (6). O tema da festa é "Belas Adormecidas: O Despertar da Moda".

Jennifer Lopez, Zendaya, Chris Hemsworth e Bad Bunny são os coanfitriões de Anna Wintour, responsável pelo evento, que arrecada fundos para o Costume Institute. Vários famosos já posaram para mostrar seus looks luxuosos.

Bruna Marquezine representou o Brasil no "tapete vermelho". Anitta, presença confirmada em três edições anteriores, trocou o convite da festa em 2024 pela participação no show de Madonna no último sábado (4), em Copacabana, no Rio de Janeiro.