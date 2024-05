Bruna Lombardi é internada após piora em problema estomacal

Bruna Lombardi, 71, foi internada após piora no quadro de saúde devido a um problema estomacal. A atriz contou na tarde desta segunda-feira (6) em uma rede social.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, Bruna afirmou que teve uma recaída de uma virose estomacal. "Amados, estou internada. Estou fazendo exames e medicada. Já me sentindo bem e no processo de recuperação total".

A atriz também fez um desabafo sobre a fragilidade do ser humano. "Tanta coisa acontecendo no mundo e a gente percebe o quanto somos vulneráveis e conectados, o quanto tudo nos machuca e faz sofrer. E como é importante que a solidariedade e a empatia estejam em nós e ao nosso redor".