A Grande Conquista: Parcial aponta reviravolta em 4ª Zona de Risco

Fellipe Villas (8,28%) e Andreia de Andrade (7,7%) apareciam logo em seguida como mais votados para voltar da berlinda. Além deles, Danese, Lara Costa, Taty Pink, Brenno Pavarini, Maizy Magalhães, Catia Paganote, Edlaine Barbosa, Kaio Perroni, Izumed, Michael, Vivi Fernandez, Claudia Baronesa, Biel e Vinigram também devem ser salvos.

Claudia Carmo, Jonas, Luciano e Raphinha Hoffman tinham 0% dos votos a seu favor. Eles devem ser eliminados, assim como Hideo, Nathana Brito, Matheus Destri, Poliana Roberta, Graci Zermiani, MC Mari, Brunna Bernardy, Danilo Garcia, Will Rambo, João Pinto, Aline Bina, Lizi Gutierrez e Heitor Ximenes.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso