Guipa diz que vai pedir ex em casamento quando deixar A Grande Conquista

Guipa brincou que precisa agradecer ao reality por o "reaproximar" dela. "Eu me separei amando e cheguei à conclusão, estando aqui na Grande Conquista, que nós temos diferenças entre as pessoas. Tenho que aguentar pessoa que eu não gosto aqui, porque não vou aguentar os problemas da minha ex que eu amo? Então vou sair daqui e pedir ela em casamento", disse.

O Conquisteiro ainda disse que está disposto a pedi-la em casamento ao vivo e mandou um aviso para o apresentador Rodrigo Faro: "Vai dar audiência", disse.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem é o mais odiado após a 2ª eliminação? Any Rodrighero Record/Edu Moraes Brenno Pavarini Record/Edu Moraes Bruno Cardoso Record/Antonio Chahestian Catia Paganote Record/Edu Moraes Cel Record/Edu Moraes Dona Geni Record/Edu Moraes Edlaine Barboza Record/Antonio Chahestian Fellipe Villas Record/Antonio Chahestian Fernando Sampaio Record/Edu Moraes Guipa Record/Edu Moraes Hideo Record/Antonio Chahestian João Hadad Record/Antonio Chahestian e Record/Edu Moraes Kaio Perroni Record/Antonio Chahestian e Record/Edu Moraes Liziane Gutierrez Record/Antonio Chahestian Lucas de Albú Record/Antonio Chahestian Taty Pink Record/Antonio Chahestian Vinigram Record/Antonio Chahestian Will Rambo Record/Edu Moraes

