Key Alves revela namoro com cantor sertanejo: 'Se entregue ao amor'

Key Alves revelou a identidade de seu novo namorado: o cantor sertanejo Bruno Rosa.

O que aconteceu

Na manhã deste domingo (05), a ex-BBB postou no Instagram uma série de fotos nos bastidores do show do artista na ExpoZebu, em Uberaba (MG).

Em uma das fotos, a jogadora de vôlei mostrou que escolheu uma camiseta personalizada com fotos do amado para acompanhar o show. "Se entregue ao amor", escreveu ela na manhã de hoje, mostrando um resumo da noite, incluindo uma foto no camarim com uma rosa vermelha.