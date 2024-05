Madonna sem banda e com playback não é novidade e dá spoiler do show no Rio

Stuart Price, britânico que já integrou a banda da cantora em outras turnês e foi um dos produtores de seu álbum "Confessions on a Dance Floor", de 2005, agora ocupa o cargo de diretor musical da "The Celebration Tour". Ele deu a explicação mais sem noção possível para a ausência dos músicos. Segundo ele, "a ideia é deixar as gravações clássicas originais de Madonna brilharem". O sujeito criou a definição mais gloriosa já utilizada para definir um karaokê.

O som das mais de 30 canções que devem compor o setlist no Rio será de áudios pré-gravados e muitos foram bem modificados para soarem mais potentes ao vivo. Ou seja, estão um pouco distantes da integridade das gravações clássicas as quais o produtor fez referência.

Se a música muda, o que dizer da voz? É óbvio que, diante de um milhão e meio de espectadores e precisando seguir coreografias às vezes nada simples percorrendo um palco gigante, Madonna certamente deve recorrer à tecnologia para exibir o melhor vocal.

Certamente ela não irá dublar descaradamente e assim transformar o show numa imensa batalha de lip sync, como Britney Spears fez em 2011 na Arena Anhembi, em São Paulo. Mas é bom nem colocar Britney nas comparações. Essa bateu todos os recordes da capa de pau ao fazer uma turnê em Las Vegas com uma banda de oito músicos fingindo que estavam tocando.

Madonna deve usar os programas que dão uma turbinada na voz de modo quase instantâneo, num delay mínimo entre o momento em que o ar sai de sua garganta e o som é disparado nas caixas acústicas dirigidas à plateia. Não é um recurso novo, mas a tecnologia utilizada está se desenvolvendo a cada dia, principalmente na atual avalanche de Inteligência Artificial invadindo a arte e o entretenimento.

Sempre tendo acesso ao que há de mais moderno no mercado, Madonna pode usar um programa semelhante ao que a estrela jovem Olivia Rodrigo adotou em sua turnê atual. Segundo técnicos, a operação é tão poderosa que basta a ela cantar um verso, no volume que quiser, até mesmo apenas sussurrando, que a IA reproduz em menos de um segundo o verso com o registro vocal mais forte que Olivia já conseguiu. Ou até mais forte ainda, cortesia da tecnologia.