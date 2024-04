Rafael Miguel: essa não é a 1ª vez que namorada sofre ataques após o crime

Ela trata depressão e desistiu de projetos para focar na saúde mental. "Tive projetos musicais sim, mas hoje me sinto desmotivada, meio sem propósito na área. Focando mais no meu acompanhamento psicológico, que é constante", contou na mesma entrevista.

Isabela soube da prisão do pai durante uma seletiva de emprego. "Foi uma situação péssima. Tive que contar chorando: 'você não deve saber, mas eu sou fulana de tal e eu vou deixar a seu critério se eu vou continuar o processo seletivo ou não'", relembrou em entrevista ao Vênus Podcast no ano passado.

Relembre o crime

Rafael Miguel e seus pais foram assassinados em junho de 2019, em São Paulo. O ator interpretou o personagem Paçoca na novela "Chiquititas", do SBT. Os três foram baleados após irem até a casa da namorada do ator de 22 anos, Isabela Tibcherani. O crime aconteceu na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na zona sul da Capital.

Paulo Cupertino foi preso após quase três anos foragido Imagem: Reprodução/SSP-SP e divulgação/Polícia Civil

O pai da namorada de Rafael, Paulo Cupertino Matias, teria sido o autor dos disparos. Ele era contra o namoro da filha e, segundo ela, tinha atitudes misóginas e abusivas: "Era uma pessoa machista, misógino. Se eu estivesse sentada assistindo à televisão, [ele dizia:] 'você não tem nada para fazer? Um chão para varrer? Uma casa para limpar?' Tinha que estar sempre fazendo trabalho doméstico, porque, para ele, era para isso que mulher servia", relembrou Isabela em entrevista ao podcast Vênus.