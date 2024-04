Namorada de Rafael Miguel é atacada após imagens do túmulo serem divulgadas

Vão tomar medidas cabíveis: "Diante de todos os fatos que estão ocorrendo, nosso corpo jurídico já tomando as medidas cabíveis", disse o escritório de advocacia Marinho & Wiltshire. "Em conversa amigável com os responsáveis pelo perfil, foi pleiteada a remoção do conteúdo em questão, bem como conteúdos futuros relacionados ao tema, prezando pelo bom senso e empatia não somente com Isabela, mas também, evitando incômodos aos familiares".

A equipe jurídica da jovem ainda destacou ainda que "Isabela não faz parte da família, mesmo sendo à época dos fatos namorada do rapaz", com isso, ela não teria acesso à administração e manutenção da campa no cemitério: "Isabela afirma que a família sempre cuidou muito bem da conservação do cemitério, entretanto, após a exumação dos corpos, muita coisa foi destruída no local", diz a nota.