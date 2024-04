Eliezer diz que foi flagrado por fã fazendo sexo com Viih Tube em festival

Posteriormente, eles foram para o festival e lá transaram no meio do público, mas um fã chegou para pedir foto. "Tava no evento de música, e estava 'encaixado'. Eu tava atrás (dela), encaixado, no meio de todo mundo. Mas era um evento de música eletrônica, e a galera estava louca. De repente, reconheceram a gente, e chegaram para pedir foto. Tava abraçado com ela, a pessoa fez a foto e a gente sorrindo", contou.

Viih explicou que após o flagra do fã eles interromperam o ato em público. "A gente estava muito bêbado também, num cantinho".

O episódio do Surubaum desta terça-feira (30) foi gravado antes de Viih Tube e Eliezer anunciarem a gravidez do segundo filho. Os dois, que já são pais de Lua, 1, esperam o segundo filho.