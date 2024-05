Atriz analisa sucesso de 'Bridgerton': 'Desejo por romance não vai acabar'

Histórias de amor

Cada temporada de "Bridgerton" traz a história de um irmão. Na primeira, Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) se apaixona pelo Duke de Hastings, Simon Basset (Regé-Jean Page). Já na segunda, acompanhamos o triângulo amoroso entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e as irmãs Kate (Simone Ashley) e Edwina Sharma (Charithra Chandran).

Romances mantém o amor dos fãs pela série vivo. "Cada personagem tem uma história de amor completamente diferente. Temos sempre algo novo para contar, o que mantém a série interessante", afirma a atriz Hannah Dodd, que interpreta Francesca Bridgerton.

Passado também chama atenção. "Ser uma série de época contribui. As pessoas romantizam o passado. Temos essas histórias de amor, mas com um pano de fundo delicioso, com cavalos, carruagens, bailes e a rainha em festas com todos", opina Claudia Jessie, intérprete de Eloise Bridgerton.

É o romantismo de tudo isso. O desejo das pessoas por romance não vai acabar.

Claudia Jessie

"Personagem compartilhada"

Hannah Dodd assume o papel de Ruby Stokes como Francesca Bridgerton. A atriz deixou a série para focar em "Lockwood & Co", também da Netflix. "Eu não acho que consigo fazer uma versão melhor que a de Ruby. Eu estava nervosa e sou muito grata por compartilhá-la com Ruby, e é definitivamente isso que fizemos. Vamos compartilhar essa personagem, juntas", afirma Hannah.