Whindersson compartilha livro de Felipe Neto, que rebate: 'Digno de pena'

Whindersson Nunes compartilhou uma página de um livro polêmico de Felipe Neto. O youtuber, então, o rebateu e afirmou que o humorista é "digno de pena".

O que aconteceu

Tudo começou quando Felipe fez um post no X, antigo Twitter, sem mencionar qualquer pessoa. "Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra e abrir um maldito livro", disse o youtuber.

Então, Whindersson compartilhou a página do livro do youtuber. Na página, há o título "Casa, mata ou separa". No texto é explicado que o quadro é "muito divertido" e três nomes são escolhidos para definir entre as opções do título. Em seguida, pede-se para jogar com Felipe. Na seguinte página, o youtuber afirma que transa e espera engravidar de Neymar, casa com Fernanda Souza e mata Viih Tube.